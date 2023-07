DAL WEEK END FUNIVIA DI BOBBIO APERTA TUTTI I GIORNI FINO AL 27 AGOSTO

PIANI DI BOBBIO (BARZIO) – Da questo week end di fine mese, la cabinovia tra Barzio e i Piani di Bobbio sarà aperta tutti i giorni con corse continuative, fino al prossimo 27 agosto.

Gli orari di funzionamento sono questi: dalle 8:30 alle 12:15 e dalle 13:30 alle 17:30.

Il servizio ‘Bobbiotube‘ (meteo permettendo) rimane sempre aperto.

NB si possono trasportare in cabina gli amici a 4 zampe (in quota ci sono pure due o tre laghetti dove possono bagnarsi); da ricordarsi la museruola – necessaria per la funivia: trattandosi di trasporto pubblico è obbligatoria. Se i proprietari di cani non dovessero averla con loro è sufficiente richiederla al personale, che ne fornirà per poter portare con sé il proprio cane.