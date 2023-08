EVENTI/PASTURO E BARZIO INCANTATI DALLA MUSICA ORGANISTICA. C’È NUOVO PUBBLICO PER LA “RASSEGNA”

Data pubblicazione 4 Agosto 2023

BARZIO – I concerti a Barzio e a Pasturo hanno fatto da ponte tra luglio e agosto registrando un afflusso di pubblico maggiore del solito. La programmazione della 51ª Rassegna Organistica Valsassinese sta evidentemente entusiasmando gli affezionati sostenitori e incuriosendo nuovi interessati appassionati.

Il concerto di Alessio Corti ha stupito grazie ad eleganza e classe esecutiva con un programma che ha valorizzato al meglio tutte le sonorità dell’organo Mascioni di Barzio. Un crescendo di emozioni per un concerto che ha sicuramente lasciato il segno.

A Pasturo in occasione della festa patronale la soprano canadese Emily Klassen ha incantato con una voce precisa e potente quanto delicata e romantica; proposta azzeccata anche per la varietà di brani e per aver fatto conoscere le belle timbriche dell’organo Tornaghi del 1849 grazie alla maestria del lecchese Luciano Zecca.

Due appuntamenti che hanno fatto vivere e scoprire la grande Musica ad alti livelli in luoghi meravigliosi.

La Rassegna prosegue questa sera, a Barzio, con il tradizione concerto riservato a un giovane talento: protagonista di questa estate il 25enne comasco Ismaele Gatti.

RedCult