“VOLA SOLO CHI OSA FARLO”. A VIMOGNO PAROLE E MUSICA PER TUTTE LE ETÀ

Data pubblicazione 4 Agosto 2023

PRIMALUNA – Bene, gatto. Ci siamo riusciti – disse sospirando – Sì, sull’orlo del baratro ha capito la cosa più importante – miagolò Zorba – Ah sì? E cosa ha capito? – chiese l’umano – Che vola solo chi osa farlo.

Sabato 5 agosto alle 17.30 a Vimogno di Primaluna (parchetto Cooperativa Le Grigne) uno spettacolo per bambini e ragazzi liberamente tratto da “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” di Luis Sepùlveda.

Un concerto di parole e musica su una delle storie più amate di sempre. Un racconto che parla di amicizia, accettazione dell’altro, coraggio e amore per la natura. Sarà spassoso, dolce come una fiaba e forte come la verità: tutti sappiamo volare!