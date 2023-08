PREMANA: AUTO FINISCE IN UNA SCARPATA. MOBILITAZIONE PER I SOCCORSI, DECEDUTO L’AUTOMOBILISTA 79ENNE

Data pubblicazione 7 Agosto 2023

PREMANA – Autentica mobilitazione dalle 17:30 a Premana, con base in località Giabbio, per un incidente che vede coinvolta una persona finita fuori strada a bordo del proprio veicolo. Il mezzo, una Auzuki Jimny, sarebbe volato per una sessantina di metri in una scarpata sulla strada per i Forni e il conducente risulta essere stato sbalzato fuori dalla sua macchina, finendo nel torrente Varrone.

Poco prima delle 19, AREU ne ha ufficializzato il decesso. Si trattava di Luigi Caspani, 79 anni di Costamasnaga. Stava rientrando dalla sua casa di montagna, in zona Gebio.

Allertati ambulanza della Croce Rossa premanese, Soccorso Alpino ed elicottero del 118 decollato da Sondrio. In arrivo anche i Vigili del Fuoco con due squadre SAF, una prima partenza da Lecco e una squadra dal distaccamento di Bellano.

La vittima potrebbe avere inserito erroneamente la retromarcia, finendo così nel burrone – ma la dinamica del tragico incidente è tutt’ora al vaglio degli inquirenti. Il recupero della salma è avvenuto intorno alle 22.

