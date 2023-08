CORTABBIO/IL GUARDRAIL RENDE PERICOLOSO IMMETTERSI SULLA PROVINCIALE

Data pubblicazione 8 Agosto 2023

PRIMALUNA – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di alcuni cittadini di Cortabbio i quali fanno notare come il guardrail sul ponte da poche settimane rimesso a nuovo ostruisca la visibilità a chi si immette sulla Provinciale da via A. Manzoni.

Siamo un gruppo di persone tra abitanti e villeggianti di Cortabbio. Volevamo porre l’attenzione ad un problema molto pericoloso legato al nuovo ponte in fase di ultimazione recentemente sistemato.

Scendendo dalla via A.Manzoni per immettersi sulla provinciale si segnala mancanza di visibilità verso Primaluna dovuta al guardrail alto, come da foto.

Per vedere la strada ci si deve immettere a metà corsia con il rischio elevato di incidenti; in questo week end se ne sono rischiati un paio.

Tra l’altro non è ancora ultimato il passaggio pedonale, figuriamoci quando ci sarà il secondo guarda rail. Speriamo che gli addetti ai lavori e il signor Sindaco facciano il loro dovere per evitare incidenti, magari abbassando il guardrail.