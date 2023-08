ECCO IL NUOVO PULLMINO COMUNALE DI CASARGO. NON SOLO SCUOLA BUS, “UTILE CONTRO LO SPOPOLAMENTO”

Il nuovo autobus comunale “va nella direzione di preservare e migliorare questo servizio fondamentale alla popolazione, non “solo” un servizio ma pure un presidio per la coesione territoriale e per contrastare lo spopolamento. Un ringraziamento va anche a quanti quotidianamente con professionalità e dedizione si adoperano per rendere possibile ciò: il nostro autista Luca Radaelli, il preposto ai trasporti Giuseppe Carissimo e infine Marco Soggetti che saltuariamente ci supporta” conclude il primo cittadino.