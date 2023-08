METEO. NUBI IN TRANSITO MA SENZA PRECIPITAZIONI

Data pubblicazione 8 Agosto 2023

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Flusso in quota da ovest nordovest a delimitare una vasta struttura depressionaria che attualmente investe gran parte dell’Europa e un promontorio di alta pressione in risalita sull’Atlantico. Questa configurazione favorisce per i prossimi giorni tempo per lo più stabile: cielo in prevalenza poco nuvoloso o velato, bassa probabilità di precipitazioni, limitata per lo più a occasionali piovaschi a ridosso dei rilievi alpini, debole ventilazione nei bassi strati, salvo ancora per oggi qualche rinforzo a tratti da nord.

Martedì 8 agosto cielo in prevalenza velato per nubi alte da ovest a est, tendenti a divenire estese in particolare verso sera. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo, massime in aumento. Zero termico intorno a 3500 metri. Venti in montagna sotto i 1500 metri: dai quadranti orientali e meridionali, deboli su Alpi e Prealpi, a tratti moderati su Appennino; oltre 1500 metri deboli o moderati dai quadranti occidentali.

Mercoledì 9 agosto cielo nella prima parte della giornata velato per estesi passaggi di nubi alte da nord a sud; da metà pomeriggio tendenza a sereno o poco nuvoloso a partire dai settori occidentali. Precipitazioni assenti, salvo occasionali a ridosso dei rilievi alpini centro-orientali. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Zero termico intorno a 3800 metri. Venti in montagna deboli a tratti moderati da ovest nordovest.

Giovedì 10 agosto cielo sereno o poco nuvoloso, con tendenza a velature nel corso del pomeriggio per transito di nubi alte da ovest. Precipitazioni assenti, salvo occasionali deboli a ridosso dei rilievi alpini. Temperature minime e massime in aumento. Zero termico intorno a 4300 metri. Venti in montagna deboli o moderati prevalentemente dai quadranti settentrionali.

Fonte Arpa Lombardia