LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA A LECCO

Data pubblicazione 21 Agosto 2023

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 21 a domenica 27 agosto 2023.

Via CIMABUE, dalle 7:30 del 21 agosto alle 18:00 del 25 agosto, senso unico di marcia in direzione discendente verso via della Pergola e divieto di accesso nella direzione di marcia dall’intersezione di via della Pergola a viale Valsugana per lavori di rifacimento di un tratto di una tubazione;

corso SAN MICHELE DEL CARSO, tratto all’altezza del civico 1, il 21 e il 22 agosto, restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per lavori di sostituzione del chiusino;

corso MATTEOTTI, tratto all’altezza della rotonda all’incrocio con via Tonale, il 21 e il 22 agosto, parziale restringimento della sede stradale con istituzione del senso unico alternato e regolamentato tramite movieri per rifacimento della fognatura;

via DON LUIGI MONZA, il 22 e il 23 agosto, parziale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per lavori di riparazione alla perdita della fognatura;

via MAZZUCCONI, tratto all’altezza del civico 48, dalle 9 alle 14 del 25 agosto, divieto di circolazione per intervento di movimentazione di una gru;

via ACHILLE GRANDI, dal 21 agosto al 2 settembre, parziale restringimento della sede stradale per lavori di sistemazione dei marciapiedi;

via LEONARDO DA VINCI, via CAPRERA, via BEZZECCA, via LAZZARETTO, via CESARE CANTÙ, via SAN FRANCESCO D’ASSISI, via SOLFERINO, via LUDOVICO ARIOSTO, , via COMO, via GAETANO PREVIATI, via CAPODISTRIA, via DELL’ISOLA, via DON GIUSEPPE POZZI, corso MATTEOTTI, vicolo LA LUNGA, via F.LLI ROSSELLI, e via CANTARELLI, dal 21 agosto al 1° settembre, parziali restringimenti della sede stradale per lavori di ripristino definitivo del manto stradale.

Pulizia notturna, dalla mezzanotte alle 6:00 del mattino, tra lunedì 21 e martedì 22 agosto, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, nelle aree pubbliche di parcheggio di via Ai Poggi, via sant’Egidio, via Francesco Baracca, via Arlenico, via Papa Giovanni XXIII, via Palestro, via alla Rovinata, via Malpensata, via Ferrari, via Ugo Foscolo e via Ugo Bassi.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371