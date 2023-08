LECCO, BOOM DELLE STRUTTURE RICETTIVE: SONO OLTRE 2500

Data pubblicazione 24 Agosto 2023

LECCO – Le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere in provincia di Lecco hanno superato in questi giorni quota 2.500 unità, confermando la tendenza a un progressivo ampliamento dell’offerta turistico-ricettiva.

In meno di un anno si contano oltre 500 strutture in più sul territorio lecchese, con un aumento di circa 3.000 posti letto: una crescita rilevante e una tendenza in positivo, che vede variare i dati della ricettività pressoché giornalmente per effetto di nuove aperture/variazioni/cessazioni, in particolare di case e appartamenti per vacanze e di locazioni turistiche…