CASARGO. NEL POMERIGGIO L’ULTIMO SALUTO A MARCO BERI

Data pubblicazione 29 Agosto 2023

CASARGO – Questo pomeriggio alle 15 i funerali di Marco Beri, il 69enne di Casargo deceduto sabato a causa di una malattia. Classe 1954, imprenditore edile in pensione, Beri lascia la moglie Alice e le figlie Samanta e Tecla.

Era l’anima del Gruppo Alpini locale e nota in tutto il territorio era la sua passione per le chiesette in miniatura realizzate in legno. Quelle dedicate alle chiese di Casargo sono esposte nella sala civica del Comune mentre proprio all’interno del sacrario delle Betulle è custodita la riproduzione di Beri di quella chiesetta.

“La nostra comunità – scrive il sindaco Antonio Pasquini – è stata colpita da un altro lutto, Marco Beri era un punto di riferimento importante non solo per il gruppo degli Alpini. Un sorriso dolce, incontrato tante volte presso la Chiesetta degli Alpini a Paglio, che nascondeva un animo generoso, attento verso le persone e che sapeva entrare in empatia anche con chi la pensava in modo diverso da lui”.

I funerali oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Bernardino. I familiari in memoria del caro defunto invitano a devolvere fondi all’Istituto clinico Humanitas di Rozzano.