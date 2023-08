ALTOPIANO SENZA FIBRA OTTICA PER UN ERRORE UMANO. DANNI NOTEVOLI E RIPRISTINO NON IMMEDIATO

Data pubblicazione 30 Agosto 2023

BARZIO – Non ci sono buone notizie per gli utenti dell’Altopiano di Tim e Fastweb su rete fissa e mobile, Vodafone rete fissa e Kena rete mobile.

Connessioni e telefonia non funzionano a Barzio, Cassina, Cremeno, Moggio e in parte di Pasturo sin da ieri pomeriggio a causa – ora è confermato – del cavo della fibra ottica tranciato duranti i lavori al cantiere sulla SP62 in località Folla per la costruzione del nuovo tratto di pista ciclabile.

I tecnici hanno individuato il guasto e sono al lavoro per ripristinare la funzionalità della fibra ottica, purtroppo però i tempi sono tutt’altro che immediati. Si esclude che le cose possano tornare alla normalità nella giornata di oggi, si ritiene plausibile invece il ripristino entro domani, giovedì, più probabilmente nel pomeriggio, ma non si esclude che i disagi possano prolungarsi sino a venerdì.

Se spesso sono i temporali a mettere a dura prova le comunicazioni in Valsassina, questa volta la responsabilità è invece umana. Con disagi e disservizi che si ripercuotono su cittadini e lavoratori: dai Pos non funzionanti nelle attività commerciali ai lavoratori in “smart working” – molti dei quali villeggianti -, i danni anche economici sono notevoli.

RedEco