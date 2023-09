CALCIO, PAREGGIO IN COPPA LOMBARDIA PER IL CORTENOVA CON LA POL. 2001

Data pubblicazione 7 Settembre 2023

CORTENOVA – Seconda giornata di Coppa Lombardia per la prima squadra del Cortenova, che al centro sportivo Todeschini ospita il team lecchese della Pol 2001.

Il primo squillo di serata è valsassinese, col tiro-cross di Tarcisio Fazzini che viene smanacciato dal portiere avversario sulla traversa e poi in angolo. Al 20′ grande chance per gli ospiti: Arcurio va giù in area e per l’arbitro è rigore. Dal dischetto va Gatti, ma Andrea Fazzini, alla 19ª stagione in gialloblu, neutralizza il tiro bloccando la sfera.

Alla mezz’ora Cortenova in vantaggio: Selva infila per Ripamonti che fa il velo per favorire l’inserimento di Diakhate, bravo a battere il portiere di prima.

I valsassinesi tengono la palla in proiezione offensiva, ma senza trovare il buco giusto per raddoppiare, mentre in fase difensiva Fazzini è sempre attento sulle uscite alte in area. La prima frazione termina 1-0.

Nella ripresa ospiti più aggressivi e Cortenova pronto a colpire in contropiede. Al 60′ Dell’Oro tenta la botta ravvicinata col mancino, ma il numero uno premanese fa buona guardia. Per i valsassinesi ci prova Taricco 5 minuti più tardi, direttamente con un calcio di punizione che impegna Abate.

All’85° corner per i lecchesi, mischia in area e palla che gonfia la rete, ma è tutto fermo: il direttore di gioco vede un fallo in attacco ed espelle Ravasio per le conseguenti proteste. Al 90′ altro rigore per la Pol: Gatti questa volta sceglie la potenza e batte Fazzini per l’1-1.

Nel recupero ci riprova il Cortenova, prima con un tiro da fuori di Spada, poi con un colpo di testa di Pirillo, ma entrambi i tentativi non trovano la porta.

Finisce con un pareggio la prima casalinga del Cortenova, che domenica esordirà in campionato contro il Montevecchia.

RedSpo