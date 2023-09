TECNOLOGIA/MARTEDÌ 19 SETTEMBRE MESSAGGIO DI ALLARME SU TUTTI I CELLULARI. SARÀ IL TEST PER IT-ALERT

Data pubblicazione 7 Settembre 2023

BARZIO – Martedì 19 settembre 2023 alle 12 suoneranno tutti i telefoni della Lombardia, si tratta della fase di sperimentazione di IT-alert, il sistema di allarme pubblico che, nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, permette la diffusione di allarmi pubblici attraverso la trasmissione di messaggi sui telefoni cellulari denominati “Messaggi IT-alert”.

Gli avvisi sono emessi in caso di precipitazioni intense, maremoto generato da un sisma, collasso di una grande diga, attività vulcanica, incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali.

Nei mesi estivi il test è già stato effettuato in Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria ed Emilia-Romagna ed il 19 settembre la sperimentazione riguarderà tutta la Lombardia, oltre a Molise e Basilicata, e alcune zone limitrofe, e in vista della data sono previste campagne informative per prevenire allarmismi.

IT-alert non comporta nessuna compromissione dei livelli di privacy: il sistema è unidirezionale e non consente di ricevere feedback dal ricevente il messaggio. Inoltre per ricevere il messaggio non è necessario scaricare alcuna App. La trasmissione via cellulare è gratuita e anonima: non è necessario registrarsi e il proprio numero rimane sconosciuto.

Chi vorrà, potrà compilare un questionario disponibile al link: https://www.it-alert.it/it/sperimentazione/. Per maggiori informazioni consultare la sezione FAQ del sito nazionale: https://www.it-alert.it/it/faq/. Si informa infine che la data del 19 settembre potrebbe subire variazioni nel caso in cui il sistema regionale di protezione civile dovesse essere impegnato in attività connesse ad eventuali allerte o per situazioni di emergenza.

La disattivazione del servizio è possibile ma trattandosi di avvisi di emergenza non è consigliata, e per non essere disturbati dal test basterebbe spegnere l’apparecchio durante i minuti della sperimentazione. Tuttavia chi non desiderasse ricevere i messaggi di It-Alert può procedere in questo modo: per Android, nelle impostazioni del telefono e poi nella sezione delle notifiche, selezionare ‘impostazioni avanzate’ e apparirà un elenco di funzioni tra cui ‘avvisi di emergenza wireless’, cliccando appariranno le spunte su ‘It-Alert’ e/o ‘consenti avvisi’, togliere le spunte per disattivare il servizio; per iPhone, nelle impostazioni, notifiche, individuare la voce ‘It-Alert’ o ‘allarmi governativi’ e da lì si potranno disattivare.