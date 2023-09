BALLABIO E IL MISTERO DI QUELLA CORRIERA IN SOSTA DA GIORNI A RONCAIOLO. IN UNA CURVA PERICOLOSA

Data pubblicazione 10 Settembre 2023

RONCAIOLO (BALLABIO) – Un “long weekend” in montagna, al fresco di Ballabio anzi, per l’esattezza, agli 8oo metri della frazione alta del paese, Roncaiolo: il pullman della linea 7 di Linee Lecco sembra quasi in vacanza, fermo alla curva di via Corniola da venerdì nel tardo pomeriggio.

Evidentemente per un guasto – ma appunto da tre giorni. Tanti. Forse troppi, se è vero che diversi residenti sono un po’ “incavolati” (eufemismo…) per la permanenza così a lungo della corriera nel bel mezzo del tornante n. 1 della strada che porta ai Resinelli, in …

