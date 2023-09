MTB, DOPPIO SECONDO POSTO IN PIEMONTE PER IVAN TESTA (VAM RACE MOGGIO) E IL PASTURESE ARTUSI

Data pubblicazione 10 Settembre 2023

CAMINO (AL) – Trasferta piemontese per il valsassinese Andrea Artusi (in copertina e nella foto, primo a sinistra) che, passato il periodo di riposo estivo, rimette il numero per la gara di Camino, nell’Alessandrino, valida per il circuito Piemonte xco.

Gran caldo e circuito divertente e impegnativo, purtroppo condizionato da una caduta in partenza che ha costretto l’atleta di Pasturo della Pavan Free Bike a una gara di rincorsa per recuperare tempo e posizioni.

“Dopo un mese di stacco avrei voluto mettere in bacheca la mia decima vittoria stagionale, ma una banale caduta per un contatto con un avversario mi ha costretto a una gara dispendiosa in rimonta e per 20 secondi non sono più riuscito a rientrare sul primo della mia categoria Master 5 (il forte local Domenico Gotta). Una gara comunque positiva per me che mi dà morale per affrontare le ultime prove di questa lunga e soddisfacente stagione”.

Da segnalare l’ottimo secondo posto nei master 4 del lecchese Ivan Testa (Vam Race Moggio, nell’immagine sotto) nella gara vinta dall’oggionese Simone Colombo.

RedSpo