SKIROLL, BENE I VALSASSINESI AL TROFEO ‘PENNE NERE’ DI SOVERE. PRESTAZIONE SUPER IN CDM PER MARY INVERNIZZI

Data pubblicazione 10 Settembre 2023

SOVERE (BG) – Ottime prestazioni degli atleti valsassinesi nella 12^ tappa della Coppa Italia Skiroll – Nextpro in Val Borlezza nella Bergamasca.

Laura Colombo (in copertina e nella foto a destra) è risultata prima nella categoria assoluta femminile. Vittoria anche per Aurora Invernizzi nella Under 16 femminile.

Bene anche Luca Colombo – secondo negli Under 20, seconda piazza anche per Marco Colombo negli Allievi e per Nina Pomoni in categoria Under 14.

Eccellenti le prestazioni anche degli atleti della Nordik Ski Valsassina, che portano a casa la vittoria nell’Under 16 femminile con la “solita” Aurora Invernizzi (a sinistra), il sesto assoluto tra le donne della mamma di Aurora, Paola Beri – prima classificata F2- e ancora la quarta piazza di Elisa Rusconi nelle U10 e i settimi posti di Elisa Barbieri (U14), Matteo Ticozzelli (Under 12 maschile) e di Greta Barbieri tra le Under 12.

Intanto, da segnalare il super quinto posto assoluto nella sprint di Coppa del Mondo in Val di Fiemme, categoria Junior 2004-05-06-07, ottenuto da Maria Invernizzi, l’altra figlia di Paola Beri.

Una prestazione eccezionale, vista l’anagrafe: Mary (nell’immagine di repertorio a destra) è infatti della classe 2007 dunque tra le più ‘piccole’ in gara.

LE FOTO DI ALCUNI PODI VALSASSINESI:

> LE CLASSIFICHE DELLA PROVA DI SOVERE