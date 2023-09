LETTERA/TURISMO IN ALTOPIANO, “QUALCHE DRITTA DALLE DOLOMITI”

Data pubblicazione 12 Settembre 2023

Egr. Direttore,

sono un cittadino milanese che ha acquistato casa a Cremeno circa 10 anni fa. Pertanto, passo lunghi periodi in Valsassina, sia d’estate che d’inverno. Anche questa estate ero presente in altopiano e ho registrato la solita assenza di iniziative turistiche degne di questo nome. Poi ho deciso, anche per il gran caldo, di passare la prima settimana di settembre in Trentino. Ora, le Dolomiti sono diverse dalla Grigna e di questo non ha merito/colpa nessuno, ma l’organizzazione turistica, sì che dipende dalla capacità delle persone che la gestiscono. Segnalo alcune iniziative dell’Ufficio turistico della località dove ho soggiornato che potrebbero (opportunamente adattate) essere seguite anche dai comuni dell’Altopiano.

L’ufficio turistico è aperto 7 giorni su sette, mattina e pomeriggio, anche in settembre;

Chiunque soggiorni nelle strutture turistiche locali ha diritto ad usufruire gratuitamente dei servizi pubblici (treni e bus) in tutta la provincia di Trento;

E’ stato recentemente realizzato un sentiero senza barriere (radici di alberi e massi) che permette anche a disabili, anziani e bambini piccoli di raggiungere anche in carrozzina una delle località più ricercate dei dintorni; considerando l’elevato numero di anziani e neonati che frequentano d’estate l’altopiano della Valsassina, una iniziativa analoga (per esempio un sentiero da Barzio a Concenedo) sarebbe molto utile ed apprezzata;

Tutti i sentieri che girano intorno alla località da me visitata sono perfettamente segnalati da cartelli indicanti con chiarezza la località che si raggiunge ed il tempo richiesto; tali cartelli sono stati apposti dall’ente turistico locale e non dal CAI, che si occupa dei sentieri in quota e che raggiungono i rifugi.

Queste iniziative possono essere prese senza particolari spese, ma con una grossa ricaduta sull’immagine della Valsassina. Certo, potrebbe aiutare un coordinamento tra i comuni interessati (Barzio, Cremeno, Cassina, Moggio e Maggio).

Grazie per il tempo che avrà voluto dedicare alla lettura di questa mia

M.F.