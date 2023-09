CREMENO. FERMATE SCUOLABUS NON A NORMA? COMBI SOLLECITA LA SEGNALETICA

Data pubblicazione 13 Settembre 2023

CREMENO – L’anno scolastico è iniziato e gli scuolabus sono entrati in servizio, tuttavia le fermate lungo le strade di Cremeno non sono ancora ultimate mettendo a rischio la salita e la discesa dei piccoli passeggeri.

A segnalare il mancato completamento delle opere è il consigliere di minoranza Marco Combi che in data 12 settembre ha chiesto lumi all’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese, che ha autorizzato le fermate, ed al Comune di Cremeno.

“Alle fermate ubicate nel territorio comunale – scrive Combi – ed indicate in Via Noccoli, Via Casale Garabuso 49 e Pian del Sole – Via Mazzett, non sono state poste in atto tutte le prescrizioni indicate nel titolo autorizzativo, in particolare non è stata evidenziata la parte precedente e quella successiva alle fermate mediante la realizzazione della striscia gialla a zig-zag ed altresì non è stata posizionata la segnaletica verticale prescritta alle paline, ovvero ‘fermata bus’. Chiedo – conclude il consigliere comunale – come mai non siano state realizzate tutte le opere prescritte nel titolo autorizzativo prima della data di inizio del servizio di trasporto pubblico e di conoscere la tempistica della realizzazione delle predette opere”.