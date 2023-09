CASARGO, INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ARREDO URBANO

Data pubblicazione 14 Settembre 2023

CASARGO – Mandata in archivio la lungo stagione estiva che ha visto a Casargo un buon afflusso turistico, la giunta comunale approva altri tre importanti progetti che andranno a riqualificare gli spazi urbani.

Grazie a risorse in parte esterne, reperite grazie ai fondi del distretto del Commercio e a un contributo ministeriale, e in parte dell’Ente che verranno impiegate per la riqualificazione del Parco delle Chiuse, ci sarà un’installazione in legno per lo svago dei più giovani e il rifacimento di tutta l’illuminazione pubblica, che verrà sostituita con lampade ad alta efficienza energetica per una riduzione dei consumi stimabile attorno al 70%. L’illuminazione verrà inoltre sostituita in via Rospanigo e nel tratto pedonale e carrabile che conduce dalla Chiesa di San Bernardino alla Scuola Primaria.

Un tassello che si aggiunge agli altri messi in campo dall’Amministrazione Pasquini per rendere maggiormente efficiente il patrimonio comunale e che segue la posa dei pannelli solari su Municipio e Scuola Primaria e la sostituzione del sistema di riscaldamento della sala manifestazioni.

Al Parco delle chiuse inoltre si installerà un opera composta da una struttura lignea adibita a panca e parete di arrampicata per i bambini e ragazzi. “Uno spazio ricreativo – dice Piergiacomo Acerboni, assessore del Comune di Casargo – con un altezza crescente dai 45 cm ai 250 cm per permettere lo svago o l’arrampicata ludica per i più giovani. Un progetto innovativo che verrà realizzato utilizzando il legno così da inserirsi meglio nel contesto paesaggistico e per rendere più attrattiva l’area del Parco delle Chiuse”.

Altri elementi di arredo urbano verranno posizionati nelle frazioni in particolare modo nella frazione di Narro. Infine, dopo il rifacimento del campetto da beach volley nel 2022, l’amministrazione comunale ha affidato il rifacimento dei pali del campo sportivo.