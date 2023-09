AUTOBUS SCOLASTICI, ANCORA DISAGI. 20 RAGAZZI A PIEDI A PRIMALUNA

Data pubblicazione 16 Settembre 2023

PRIMALUNA – Buongiorno, sono un genitore di un’alunna del Parini che in genere accompagniamo alla fermata Primaluna-pesa pubblica. Per il bus scolastico dal lunedì al sabato (come da orari D35 partenza prevista alle 6.55) stamane ho atteso, per timore di disagi, sino alle 7.15 e nessun bus si è fermato. Poi vedendone uno effettuare la fermata sulla Sp 62 ho accompagnato mia figlia fino a Barcone in quando prima non ha fatto altre fermate, nemmeno in centro Primaluna.

Inoltre, all’uscita ci potrebbero essere disagi per la partita del Lecco per le strade chiuse vicino allo stadio. Ieri ho tentato di parlare con Sal Lecco per info dalle 15. Mi domando se per una partita di calcio, ogni 15 giorni, sia opportuno creare disagi a servizi essenziali come la scuola!

Abitiamo a Cortenova ma lavorando a Primaluna possiamo accompagnare nostra figlia nel Comune vicino, perché è capitato che a S. Pietro i bus non si fermassero nemmeno quando previsto, e da quando hanno posticipo l’entrata alle 9, un paio d’anni fa, non c’è più il bus a S. Pietro.

Con quello che paghiamo (aumento annuo delle tariffe) mi sembra un po’ esagerato!

Potete fare una segnalazione per questo disagio? In pesa c’erano almeno 20 ragazzi stamane!

Lettera firmata