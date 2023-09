PASTURO. MEZZO MILIONE PER RIQUALIFICARE LE STRADE DI BAIEDO

Data pubblicazione 18 Settembre 2023

PASTURO – Il Comune di Pasturo ha programmato per l’annualità 2024 i lavori di riqualificazione di strade e spazi pubblici per il miglioramento dell’accessibilità e della mobilità del nucleo storico di Baiedo mediante la realizzazione di nuove pavimentazioni in pietra naturale e conglomerato bituminoso di strade e piazze comunali. Si interverrà in via Centrale, via Bartolomeo Anesetti, via Rocca, piazza Comunale e piazza San Pietro.

“Attualmente – spiega l’amministrazione – sono in corso le attività di progettazione utili all’acquisizione delle autorizzazioni di legge, nonché volte all’esatta definizione delle strade e piazze che saranno ricomprese nel primo lotto esecutivo funzionale in ragione dell’ottenimento di un contributo da parte di Regione Lombardia dell’importo di 465mila euro sul bando “Interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana” che, in aggiunta ai fondi comunali messi a bilancio consentirà la realizzazione di un intervento per complessivi 500mila euro“.