CONCLUSO “CON GUSTO” IL CORSO PER PIZZAIOLI AL CFPA DI CASARGO

Data pubblicazione 22 Novembre 2023

CASARGO – Serata di esame e di eccellenza culinaria al Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo, dove si è concluso il primo corso di undici lezioni da pizzaiolo. L’occasione, per i ragazzi, di affrontare l’esame finale, dimostrando le abilità acquisite durante il corso.

Genitori, amici e ospiti d’onore, tra cui Mattia Micheli, vicepresidente della Provincia di Lecco, Francesco Maria Silverij, presidente del CFPA di Casargo ed esperti del settore, hanno assistito all’esame. Gli allievi, che hanno completato il corso di circa 50 ore, caratterizzato dall’alternanza di lezioni pratiche e teoriche, sono stati valutati da una giuria d’eccezione che ha assaggiato le loro creazioni gourmet. Pizze gustose e degne delle migliori realtà specializzate del territorio e non solo.

L’esame finale si è concluso con la premiazione dei sei ragazzi e con una cena conclusiva (ovviamente a base di pizza), alla quale hanno partecipato amici e familiari. Si è trattato di un’occasione per tutti di assaporare le creazioni culinarie dei giovani talenti del CFPA, che per l’occasione hanno dato il meglio di sé.

L’Istituto ha già in programma di riproporre il corso in futuro per dare la possibilità ai propri ragazzi di ampliare il già ricco percorso formativo.

Francesco Maria Silerij, Presidente del CFPA di Casargo, ha commentato la fine del corso con queste parole: “L’entusiasmo e l’apprezzamento manifestati dai ragazzi per il nuovo corso da pizzaiolo hanno confermato l’importanza di offrire opportunità formative complementari al normale percorso di studi”.

Anche Mattia Micheli, vicepresidente della Provincia di Lecco, ha speso alcune parole nel corso della serata: “Quella di oggi è stata l’occasione per riscontrare di persona l’entusiasmo e l’impegno dei ragazzi del Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo. Ringrazio coloro che hanno reso possibile questo nuovo corso, in particolare i privati e le famiglie degli studenti, che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Il CFPA ha dimostrato di essere una scuola viva e sempre pronta a lanciare nuove proposte e la Provincia non mancherà di dare il proprio sostegno a tutte le future valide iniziative proposte”.