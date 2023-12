BALLABIO. UOMO BLOCCATO IN ASCENSORE, INTERVENGONO I POMPIERI

Data pubblicazione 13 Dicembre 2023

BALLABIO – Uomo bloccato in ascensore a Ballabio, in via Ugo Bartesaghi, nella tarda mattinata di questo mercoledì 13 dicembre.

I Vigili del fuoco sono intervenuti verso le 11 per una persona “imprigionata” nell’ascensore di una palazzina nella parte superiore del paese. L’intervento non ha avuto complicazioni e in una mezz’ora i pompieri hanno liberato lo sfortunato condomino.

Proprio in queste ore è in corso a Ballabio un blackout programmato dell’energia elettrica ma la zona dell’incidente non è tra quelle interessate dunque il blocco dell’ascensore non sarebbe da collegarsi ai lavori sulla rete elettrica.