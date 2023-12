METEO. FINE SETTIMANA SOLEGGIATO, UN PO’ DI VENTO IN QUOTA

Data pubblicazione 15 Dicembre 2023

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Per il fine settimana espansione di un robusto promontorio anticiclonico dalla Penisola Iberica che porterà in Lombardia tempo soleggiato e mite sulla fascia pedemontana ed in montagna, mentre sulla pianura resteranno temperature più invernali con nebbia e foschia localmente anche persistente.

Venerdì 15 dicembre cielo sereno o poco nuvoloso per passaggio di velature in quota, con maggiori addensamenti sui rilievi alpini settentrionali. Precipitazioni assenti, salvo debole nevischio portato da nord sui rilievi settentrionali di confine fino al mattino. Temperature minime in aumento; massime in calo in montagna. Zero termico in abbassamento, a 1500 metri circa a fine giornata. Venti in montagna da moderati a forti, in particolare in quota; fino al mattino anche a carattere di foehn.

Sabato 16 dicembre cielo sereno o poco nuvoloso per addensamenti a ridosso delle Alpi fino al mattino.

Temperature minime in calo, massime in aumento in montagna. Zero termico in risalita a partire da ovest, attorno a 2800 metri in serata. Venti deboli di direzione variabile fino a media quota, ancora moderati o forti da nord sopra 1500 metri.

Domenica 17 dicembre cielo sereno o velato per passaggio di nubi in quota, con foschia o nubi basse in pianura nelle ore fredde in dissolvimento solo parziale nella giornata. Temperature in aumento in montagna. Zero termico attorno a 3200 metri. Venti in montagna da deboli a moderati settentrionali ed in attenuazione nella giornata.

Fonte Arpa Lombardia