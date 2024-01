LA VIA DEI PRESEPI A CASARGO: UN BELLO SPETTACOLO DA VISITARE

Data pubblicazione 4 Gennaio 2024

CASARGO – Si concluderà il 6 gennaio la mostra dei presepi organizzata dalla Pro Loco di Casargo nelle vie del paese dell’Alta Valle. L’iniziativa La Via dei Presepi, giunta alla 14ª edizione, ha visto la partecipazione di 76 manufatti collocati per tutta Casargo partendo dalla sede del Comune fino alla località Eurovillaggio.

Per scoprirli tutti il 3 gennaio è stato organizzato un pomeriggio in compagnia degli zampognari, che hanno suonato lungo tutto il percorso e la merenda offerta dagli esercenti.



L’iniziativa è stata molto partecipata, non solo dagli abitanti di Casargo ma anche da molti villeggianti presenti per le vacanze in questi giorni. Oggi invece è stato organizzato in sala civica il laboratorio creativo per i bambini, durante il quale sono state realizzate le calze per la Befana. A seguire merenda per tutti.

Anche oggi molti i bimbi del paese e tanti i villeggianti che hanno trascorso un pomeriggio diverso tutti insieme.

I presepi in mostra: