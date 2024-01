METEO. TEMPO ANCORA STABILE, SERENO E POCO NUVOLOSO

Data pubblicazione 30 Gennaio 2024

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un promontorio anticiclonico in progressiva erosione porta in Lombardia tempo ancora stabile, prevalentemente sereno o poco nuvoloso sui rilievi e l’alta pianura, nebbioso sulla bassa. Giovedì un fronte si addossa all’arco Alpino nel suo passaggio verso i Balcani e determina un rinforzo del vento da nord in quota e, meno marcato, nelle valli, con addensamenti e debole nevischio sulle Retiche di confine. Da venerdì l’espansione di una nuova struttura di alta pressione riporterà tempo stabile anche in montagna.

Martedì 30 gennaio cielo sereno o poco nuvoloso sui rilievi, in pianura nuvoloso per nubi a bassa quota e nebbia in sollevamento, con schiarite al pomeriggio. Precipitazioni assenti. Temperature senza variazioni rilevanti. Zero termico in abbassamento, attorno a 2700 metri. Venti ovunque deboli, prevalentemente dai quadranti occidentali. Altri fenomeni nebbia e foschia in pianura nelle ore fredde, in dissoluzione lenta nella mattinata.

Mercoledì 31 gennaio cielo poco nuvoloso o velato per il passaggio di nubi stratificate in quota; in pianura nubi basse nelle ore fredde, in dissoluzione lenta nella mattinata. Precipitazioni assenti. Temperature senza variazioni rilevanti. Zero termico attorno a 2400-2600 metri. Venti in montagna deboli settentrionali.

Giovedì 1 febbraio cielo poco nuvoloso o velato, con maggiori addensamenti sulle creste settentrionali di confine, in particolare dal pomeriggio. Nelle ore fredde foschia e nubi basse sulla pianura meridionale. Precipitazioni assenti, salvo deboli portate da nord sulle Retiche più settentrionali al pomeriggio. Neve oltre 1800 metri. Temperature minime senza variazioni rilevanti; massime in lieve aumento in pianura, in calo in montagna. Zero termico in abbassamento, attorno a 2000 metri al pomeriggio. Venti in montagna settentrionali, in progressivo rinforzo fino a moderati o localmente forti in quota con possibili effetti di foehn nelle valli e sull’alta pianura occidentale.

Fonte Arpa Lombardia