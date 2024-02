ANCHE INTROBIO FA MEMORIA SULLA TRAGEDIA DELLA GUERRA. L’ANPI INCONTRA GLI STUDENTI IN ORATORIO

Data pubblicazione 2 Febbraio 2024

INTROBIO – Instancabile la sezione valsassinese dell’Anpi che questa mattina all’oratorio di Introbio ha incontrato gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria inferiore.

Il presidente Angelo Pavoni e il vice Beppe Amanti sono intervenuti per parlare ai più giovani delle pietre d’inciampo e spiegare il loro significato. Ha chiuso l’incontro il sindaco ringraziando gli oratori per l’impegno costante, da parte dell’Anpi la gratitudine a parroco e amministratori per l’ospitalità ma soprattutto al dirigente scolastico e agli insegnanti per il lavoro di memoria nelle scuole.