LA VALSASSINA SI È FERMATA PER L’ESTREMO SALUTO A NICHOLAS E SIMONE

Data pubblicazione 5 Febbraio 2024

CREMENO – Impressionante per quantità di presenze, ma anche all’insegna della profonda commozione popolare l’estremo saluto tributato nel pomeriggio di oggi, lunedì, ai due giovanissimi valsassinesi rimasti uccisi nel tragico incidente stradale di sabato mattina a Lecco.

Per l’addio a Nicholas e Simone Combi, la Valsassina si è letteralmente fermata. Centinaia i partecipanti ai funerali nella chiesetta dei Noccoli a Cremeno. Soprattutto giovani, ma non solo. Folla strabocchevole e tantissime persone fuori dall’edificio religioso, nel quale si è voluta una funzione unica per entrambi i ragazzi.

Insieme nella vita, amici, uniti anche nell’ultimo tributo alle loro vite strappate così prematuramente.

Per una precisa scelta editoriale, VN non va oltre. Poche immagini dall’esterno della chiesa – rispettando dolore, cordoglio e quel composto silenzio che aveva già caratterizzato la fiaccolata di sabato sera tra Cremeno e Barzio.

RedAlt