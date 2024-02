CARNEVALE AMBROSIANO 2024: GLI APPUNTAMENTI NEGLI ORATORI DELLA VALLE

Data pubblicazione 8 Febbraio 2024

VALSASSINA – Dal prossimo fine settimana, in particolare domenica 11 e sabato 17, al rito ambrosiano che da calendario cade il 16 e 17 febbraio, si moltiplicano gli appuntamenti a Lecco e dintorni. Non fa eccezione la Valsassina dove gli oratori da Premana a Pasturo organizzeranno vari eventi a cui sono invitati tutti.

La FOM – Fondazione Oratori Milanesi propone come tema HappyBIRDsAY che è così spiegato: “Nel 2024 ci metteremo a spiccare il volo con il 49° Carnevale ambrosiano dei ragazzi dal titolo HappyBIRDsAY. Una strana ornitologia ci farà studiare volatili e pennuti mai visti prima, che prenderanno vita nelle feste e nelle sfilate degli oratori. I laboratori, prima del sabato grasso ambrosiano, il prossimo 17 febbraio, saranno fondamentali per realizzare ali, becchi, occhi speciali e tutti gli elementi che andranno a formare i coloratissimi costumi.”

Ecco i principali appuntamenti negli oratori della Valsassina:

CP Madonna della Neve

Domenica 11 febbraio 2024

Sfilata di Carnevale per il Centro storico di Introbio. A seguire festa in oratorio con giochi, allegria e fantasia. Sono invitati tutti i bambini delle parrocchie della Comunità Pastorale. In caso di maltempo la festa sarà sospesa.

CP Maria Regina dei Monti

Sabato 17 febbraio 2024

Sfilata di Carnevale per il Centro di Barzio. A seguire festa in oratorio con giochi, allegria e fantasia. Sono invitati tutti i bambini delle parrocchie dell’Altopiano valsassinese. In caso di maltempo la festa sarà sospesa.

Sfilata di Carnevale per il Centro storico di Pasturo e arrivo in oratorio accompagnati dalla Banda Bruno Colombo. A seguire festa in oratorio con giochi, allegria e fantasia. Sono invitati tutti i bambini di Pasturo. In caso di maltempo la festa sarà sospesa.

UP Alta Valsassina

Sabato 17 febbraio 2024

Sfilata di Carnevale per Casargo e arrivo al piazzale

della funivia di Margno. A seguire festa in oratorio con giochi, allegria e fantasia. Verranno offerti: Baby Dance, Musica, premiazione maschere.

UP Premana e Pagnona

Giovedì 15 e venerdì 16 febbraio 2024 gli adolescenti e giovani di Premana presentano lo spettacolo di Carnevale ‘ne domeneghe de brut temp alle 21 al Teatro San Rocco.

Sabato 17 febbraio 2024

Sfilata di Carnevale lungo la via Risorgimento e arrivo in piazza con merenda e intrattenimento nella piazzetta sopra il Barin, accompagnati dalla Banda di Premana.