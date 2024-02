CALCIO, A BARI IL LECCO PRENDE UN’ALTRA IMBARCATA: 3-1, CRISI NERA

Data pubblicazione 10 Febbraio 2024

BARI – Partita delicatissima al San Nicola tra Bari e Lecco; i blucelesti (sconfitti 3-1) nella linea di centrocampo rispetto al match con la Cremonese- lascia in panchina Galli e Frigerio schierando dal 1’minuto Guglielmotti e Sersanti in porta Melgrati torna titolare sostituendo l’infortunato Lamanna.

Inizia bene il Lecco a 1’ sugli sviluppi di un corner Ionita impegna il portiere a rifugiarsi nuovamente in angolo. Gli aquilotti amministrano bene il match, mettendo in difficoltà sulla corsia destra i galletti grazie agli spunti di Parigini ma non nasce nulla di significativo. Accade invece che al 26’ il Bari …

LA CRONACA COMPLETA SU LECCO NEWS: