Data pubblicazione 12 Febbraio 2024

CASSINA VALSASSINA – Come ogni anno, domenica nella chiesa Madonna della Neve di Mezzacca, gli alpini dell’istituto del Nastro Azzurro tra decorati al valore militare sezione di Besana in Brianza presieduti dal presidente Marcello Oggioni, in collaborazione dei gruppo alpini del territorio coordinati dal capogruppo Luigi Aldeghi, è stata celebrata la messa in ricordo del Beato Teresio Olivello, martire per amore della seconda guerra mondiale. La celebrazione è stata presieduta da don Lucio.