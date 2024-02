Data pubblicazione 12 Febbraio 2024

LECCO – Fatale il ko di Bari per Emiliano Bonazzoli. La Calcio Lecco infatti ha deciso di esonerare il tecnico insieme all’allenatore in seconda Andrea Malgrati e al collaboratore tecnico Francesco Nenciarini. Una decisione maturata sabato scorso dopo la quinta sconfitta consecutiva dei blucelesti in Puglia. Il successore di Bonazzoli è Alfredo Aglietti, 54 anni, preferito a Davide Dionigi e Roberto Stellone.