ELEZIONI A GIUGNO, MA INTROBIO MANDA GLI ANZIANI AL MARE

Data pubblicazione 12 Febbraio 2024

INTROBIO – A giugno, sabato 8 e domenica 9, si vota per il rinnovo del Parlamento europeo e dei consigli comunali di molti paesi, anche nel nostro territorio e tra questi anche a Introbio. Fa sorridere quindi che proprio in quei giorni il Comune di Introbio abbia organizzato il “soggiorno climatico per anziani“.

La popolazione più avanti con gli anni potrà infatti approfittare della convenzione che l’amministrazione del sindaco Adriano Airoldi ha sottoscritto con una agenzia turistica per trascorrere due settimane a Misano Adriatico, in un hotel 3 stelle, al costo di 770 euro complessivi.

Agli introbiesi desiderosi di giornate di quiete e relax cullati dalle onde è chiesto però un sacrificio, ovvero quello di rinunciare ad esercitare il diritto di voto perché il soggiorno – dal 2 al 16 giugno – coinvolgerà in pieno il weekend elettorale.