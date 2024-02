CALCIO LECCO, AGLIETTI SI PRESENTA: “IL CAMPIONATO NON È FINITO A BARI”

Data pubblicazione 13 Febbraio 2024

LECCO – Mister Aglietti: idee chiare ed esperienza da vendere per un Lecco da rimonta. Presentato alla stampa il nuovo allenatore del Lecco Alfredo Aglietti, tecnico esperto della categoria (allena in B dal 2010) in riva al lago è atteso da un compito proibitivo: mantenere il Lecco in cadetteria.

Certo non sarà compito semplice, ma il nuovo mister (classe 1970), in questo senso è esaustivo: “Intanto ringrazio la società e Di Nunno per avermi scelto. Logico che all’interno abbia trovato un gruppo un pochino sconfortato, ma ci sono altre 14 partite una sorta di mini torneo per tentare di salvarci-di sicuro se ci riusciremo lo faremo all’ultimo secondo, dell’ultima partita…