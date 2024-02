FORNITORE OFFRESI. APERTE LE REGISTRAZIONI PER VISITARE LA FIERA

Data pubblicazione 14 Febbraio 2024

ERBA (CO) – Novità, Competenza, Innovazione, Affari. In esposizione a Fornitore Offresi 340 imprese altamente specializzate nelle lavorazioni, nei processi, nella produzione e distribuzione per la filiera meccanica.

Migliaia di incontri business con operatori qualificati e decision maker del comparto manifatturiero da giovedì 15 a sabato 17 febbraio 2024, dalle 9.30 alle 17.30 a Lariofiere Como-Lecco (viale Resegone, Erba). INGRESSO GRATUITO PREVIA REGISTRAZIONE ONLINE.