FUSIONE FA RIMA CON CONFERME/GALPERTI E ARTUSI VERSO LA RICANDIDATURA, PRIMA DI UNIFICARE CORTENOVA E PRIMALUNA

Data pubblicazione 15 Febbraio 2024

PRIMALUNA/CORTENOVA – La notizia è ufficiale: i due attuali sindaci di Primaluna, Mauro Artusi, e di Cortenova Sergio Galperti, si ricandidano ad amministrare i rispettivi municipi (per pochi mesi).

“Nell’auspicabile prospettiva del via libera alla fusione dei nostri due Comuni – fa sapere Artusi – con le nostre liste parteciperemo alle elezioni dell’8-9 giugno. In caso di conferma, resteremo in carica pochi mesi, il tempo di far partire l’iter della fusione in un’unica amministrazione”.

Per quanto concerne Cortenova, il borgomastro in carica allarga la questione al proprio gruppo – con la quale sta approfondendo il tema in vista della preparazione della lista “indipendentemente dal nome del candidato sindaco”. Ovviamente si tratterà di consiglieri che “propenderanno per la fusione”.

Facilita in qualche modo la decisione di Galperti e Artusi lo sblocco da parte del Governo relativamente al terzo mandato consecutivo dei sindaci nei piccoli Comuni.

RedPol