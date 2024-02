SONDAGGIO VN: PROBLEMI A VEDERE LA TV PER LA MAGGIOR PARTE DEI LETTORI

Data pubblicazione 15 Febbraio 2024

VALSASSINA – La TV in Valsassina? Si vede poco, male o per nulla.

Lo sostiene la maggioranza dei partecipanti all’ultimo sondaggio di Valsassinanews nel quale abbiamo posto ai nostri lettori la questione delle costanti difficoltà nel nostro territorio a vedere al meglio la televisione.

Lettori per i quale l’affermazione “La TV non si vede in Valle” è Parzialmente vera per il 37% e Vera per un altro 32%. Appena il 14% ha indicato “Io la vedo bene”, mentre per l’11% del campione è “Da firmare la mappatura delle zone scoperte“.

Di seguito il risultato dettagliato del sondaggio, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione – che avrà termine giovedì 22 febbraio. Stavolta parliamo del presunto allarme-lupi: reale o meno?

A voi la risposta.

LA TV NON SI VEDE IN VALLE Parzialmente vero (37%, 152 Voti)

Vero (32%, 131 Voti)

Io la vedo bene (14%, 57 Voti)

Da firmare la mappatura delle zone "scoperte" (11%, 45 Voti)

È sempre il solito magna-magna (4%, 16 Voti)

L'argomento non m'interessa (3%, 12 Voti) Totale votanti: 413 Loading ... Loading ...

