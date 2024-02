“CASARO E MALGARO CON DIPLOMA”, AL CFPA SI PREPARANO GLI OPERATORI DELLA MONTAGNA

Data pubblicazione 16 Febbraio 2024

CASARGO – Alla fine il corso c’è. Al Cfpa di Casargo il prossimo anno scolastico parte un nuovo percorso di studi, che permetterà a chi lo sceglie di ottenere la qualifica di ‘Operatore agricolo in gestione allevamento e casaro d’alpeggio‘.



Il nuovo indirizzo di studi va ad affiancare quelli già operativi da tempo nell’ambito del servizio di sala-bar, pasticceria e cucina. Preparerà operatori specializzati e risponde a una esigenza espressa dal territorio montano e in particolare dagli allevatori-agricoltori.

Si tratta di un corso di eccellenza che non si occupa solamente di produzione della materia prima, siamo in ambito di formaggi e latticini, ma soprattutto della loro trasformazione, dando rilievo anche della presentazione al consumatore finale.

Da tempo negli agriturismi e nelle malghe disseminate nelle nostre montagne, si sentiva il bisogno di ulteriore qualificazione. Perché tra lo spontaneismo della tradizione e la laurea in agraria, mancava un anello di congiunzione dell’istruzione intermedia, nonostante la montagna poggi debba confrontarsi con sfide moderne, rappresentate dai bisogni, dalle abitudini e dalla mentalità di una clientela prevalentemente metropolitana.

Il diversificare l’offerta formativa rappresenta per il Cfpa di Casargo una risposta anche al calo d’iscrizioni dopo il boom degli anni scorsi, boom spinto da una bolla d’interesse sulla cucina e la ristorazione, figlia del successo di trasmissioni televisive e del moltiplicarsi di food influencer e cuochi video blogger.

Nonostante la flessione che coinvolge tutte le realtà scolastiche del segmento, l’istituto di Casargo nel suo formato di didattica più convitto rappresenta, in realtà, una soluzione che il settore dell’hotellerie considera di alto livello. Non stupisce quindi che tra gli allievi esista l’immediata occupazione post diploma.

“L’indirizzo operatore agricolo in gestione allevamento e casaro d’alpeggio – spiegano dal Cfpa – permetterà di preparare figure destinate a operare in aziende agricole del territorio alpino e prealpino. Gli allievi, che potranno frequentare la scuola sia in modalità convittuale che semiconvittuale, saranno chiamati ad affrontare sia materie afferenti all’area culturale che discipline di carattere professionale, condotte da casari e veterinari specializzati”.

Inoltre, ogni settimana i ragazzi e le ragazze trascorreranno una giornata di sette ore alternativamente nelle aziende agricole della Valsassina o all’interno di importanti realtà economiche”.

Interviene anche Mattia Micheli, vicepresidente della Provincia, ente a cui la scuola fa riferimento. “Ancora una volta il Cfpa ha saputo confermarsi una realtà formativa di grande valore – ha detto. Il Centro di formazione alberghiero di Casargo da molti anni rappresenta un fiore all’occhiello dell’area lecchese, tanto che la quasi totalità dei suoi allievi, una volta ottenuta la qualifica, riesce a inserirsi con successo nel mercato del lavoro. Un risultato che sarà reso ancora più evidente grazie a questo nuovo fondamentale indirizzo di studi”.

Analoga l’opinione della Cooperativa della Valsassina e della montagna lecchese. “Abbiamo dato la massima disponibilità a supportare la realizzazione di questa nuovo percorso – commenta il presidente Antonella Invernizzi – Con questa operazione, il rapporto tra le aziende della Cooperativa e il Cpfa di Casargo si trasforma in un’opportunità di dialogo e di crescita reciproca”.

Il progetto ha il pieno appoggio della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val D’Esino e Riviera.

“Il nuovo indirizzo di studi risponde in pieno a uno degli obiettivi prioritari di tutte le Amministrazioni locali: promuovere la preparazione di figure specializzate, soprattutto giovani, che possano portare avanti le attività economiche tradizionali del nostro territorio” ha commentato il presidente della C.M. Fabio Canepari.