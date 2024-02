CALCIO/LECCO SFORTUNATO, COSENZA SPIETATO: 1-3 AL “RIGAMONTI-CEPPI”

Data pubblicazione 17 Febbraio 2024

LECCO – Esordio tra le mura amiche del “Rigamonti-Ceppi” per il nuovo tecnico della Calcio Lecco, Alfredo Aglietti. I blucelesti, infatti, nella 25ª giornata di Serie B ospitano il Cosenza, alla caccia dei tre punti per rilanciarsi nella lotta salvezza. Aglietti riparte dall’ossatura del Lecco di Bonazzoli e Malgrati, con la difesa a quattro e il tridente Crociata, Novakovich e Salcedo.

I lariani entrano in campo con il piglio giusto e si rendono subito pericolosi sugli sviluppi di un corner, con i colpi di Frigerio e Ionita respinti dalla difesa. Tuttavia, passano solo quattro minuti dal fischio d’inizio e i calabresi passano in vantaggio: Forte in profondità per Tutino, che davanti a Saracco non sbaglia e, dopo un consulto VAR per la posizione di partenza, esulta per il gol dell’1-0…