Data pubblicazione 17 Febbraio 2024

BALLABIO – Incidente stradale grave in serata a Ballabio, in via Cinturino-angolo via Gramsci. Qui un fuoristrada Mitsubishi e una grossa moto si sono scontrati, ad avere la peggio il centauro, un 45enne che è stato soccorso dall’ambulanza della Croce Rossa Valsassina e trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco.

Illeso il guidatore dell’auto. Sul posto i Carabinieri.

RedCro