PASTURO. PEDONE INVESTITO SULLA PROVINCIALE, CODICE GIALLO

Data pubblicazione 17 Febbraio 2024

PASTURO – Una donna di 27 anni è stata investita sulla strada provinciale della Valsassina nel territorio comunale di Pasturo. L’incidente attorno alle 12.30 non distante dal supermercato.

Sul posto una ambulanza del Soccorso Centro Valsassina partita dalla sede di Introbio e una automedica giunta da Lecco. Allertati anche i Carabinieri.

Ancora da ricostruire la dinamica del sinistro, la giovane donna non sarebbe in gravi condizioni ma è stato comunque necessario il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo.