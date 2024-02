DON STEFANO COMMENTA IL VANGELO DELLA PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA

Data pubblicazione 18 Febbraio 2024

Se sei figlio di Dio….Satana non sopporta il fatto che ci sia qualcuno che possa definirsi figlio di Dio e riesca a esserlo. Essere figlio è possibilità di assomigliare al Padre. E Satana lo detesta. Gesù avrà sempre a che fare con queste tentazioni e lo aiuteranno a determinarsi sempre di più nelle scelte conseguenti al comprendersi figlio. Le tentazioni diventeranno una occasione di verità e di nuovi passi nella verità.

L’avere, l’apparire e il potere resteranno sempre per lui una possibilità. Potrà essere figlio e messia alla maniera suggerita da satana o secondo la volontà del Padre. Sino alla fine sceglierà di viverle come una occasione per fare della propria vita un dono d’amore, una scelta di fede/fiducia profonda e incrollabile, per riporre solo in Dio e nelle sue promesse ogni speranza.

E il deserto sarà il luogo spirituale scelto per vivere così. Si isolerà dove potrà e si immergerà come potrà nella preghiera. Saranno momenti di verità, di povertà, di essenzialità, di libertà, di silenzio, di ascolto, di comunione con il Padre e con gli uomini.

La quaresima potrebbe essere per tutti noi un tempo in cui educarci a riconoscere le insidie delle tentazioni dell’avere, del potere e dell’apparire per trasformarle in preziose occasioni per scegliere di essere figli alla maniera del Figlio Gesù, amato e desideroso di essere compiacimento del Padre. Le tentazioni dell’avere, dell’apparire e del potere promettono tantissimo ma ingannano e piuttosto allontanano dalla gioia vera che desideriamo. Scegliamo il deserto, attimi preziosi di silenzio, di preghiera, di ascolto della parola per guardarci e guardare alla vita con gli occhi di Gesù. Scegliamo il digiuno da piccole scelte animate solitamente dalla fame e dalla sete di avere, di apparire e di potere.

Don Stefano Colombo

Casa Paolo VI – Concenedo