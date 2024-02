LA VALSASSINA SI COLORA PER IL 49° CARNEVALE AMBROSIANO DEI RAGAZZI

Data pubblicazione 18 Febbraio 2024

VALSASSINA – Anche il carnevale diventa occasione per stare insieme negli oratori della Valsassina che hanno vissuto il 49° Carnevale ambrosiano dei ragazzi organizzato dalla FOM – Fondazione degli oratori milanesi. HappyBIRDsAY è il tema a cui si ispirano le animazioni di quest’anno. Ragazzi e animatori hanno organizzato le sfilate che hanno colorato i centri urbani con la partecipazione di numerosi giovani di ogni età che hanno indossato i tradizionali costumi – e qualcuno si è vestito da pennuto come da tema carnevalesco.

A Premana la sfilata si è svolta domenica 11 febbraio nonostante il tempo non molto clemente, seguita dal tradizionale spettacolo organizzato da adolescenti e giovani nel cineteatro dell’oratorio.

In Alta Valle la festa si è tenuta a Casargo dove bambini e ragazzi si sono trovati all’oratorio per poi sfilare nelle vie del paese e arrivare al Crazy Time che ha voluto offrire merenda, animazione e baby dance. Sono poi state premiate anche le maschere grazie agli esercenti che hanno regalato vari omaggi. È stata premiata la Scuola dell’infanzia di Casargo come gruppo più numeroso, i Fenicotteri e i Gufi come gruppi più particolari, il gruppo delle quattro Ape, la piccola Ambra di soli 14 giorni, Cappuccetto Rosso sul Porter come mezzo di trasporto più particolare, Chickaletta e il sindaco Humdinger, la maschera più elegante, quella con il trucco e parrucco migliore, la più diversamente giovane, la più green, la più fai da te e molte altre. Quest’anno il tema dell’oratorio era quello dei volatili e in molti si sono divertiti a vestirsi in questo modo.

A Introbio per gli oratori della Comunità Pastorale della Madonna della neve sfilata venerdì e festa in oratorio con la partecipazione di tante mascherine – non solo sul tema proposto dagli oratori milanesi, ma anche con i costumi tradizionali. Era presente il vicario per la pastorale giovanile don Gianmaria Manzotti, vestito da meccanico. Anche qui animazione e merenda per tutti.

Per gli oratori della Comunità Pastorale Maria Regina dei Monti le feste del Carnevale ambrosiano si sono tenute a Pasturo e a Barzio alla presenza di tanti bambini e ragazzi che hanno sfilato in variopinti costumi sia da volatile che classici – tra cui non sono mancati i super eroi. Al termine, giochi per tutti organizzati dagli animatori con merenda finale.

Pasturo:

Barzio: