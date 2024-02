FRANA SULLA SP67, LAVORI IN CORSO “ANCORA PER ALMENO UNA SETTIMANA”

Data pubblicazione 19 Febbraio 2024

PAGNONA – Iniziati da tempo, i lavori in corso nel territorio comunale di Pagnona a causa della frana che dall’11 febbraio scorso ha costretto alla chiusura del tratto interessato della SP67, dureranno ancora per qualche giorno.

Dall’amministrazione provinciale – ente che gestisce la strada – filtrano l’informazione che le opere di messa in sicurezza potrebbero proseguire per tutta la settimana (sperando nel meteo, ma verso giovedì la situazione sembra destinata a peggiorare).

Nel dettaglio, le reti paramassi “hanno fatto il loro”, contenendo lo smottamento avvenuto otto giorni fa, ma adesso vanno rimpiazzate. Ed è esattamente questo quanto attualmente in lavorazione sulla SP. Che nel frattempo, in un tratto distante dal luogo della frana, resterà chiusa al transito in orario notturno a Castello di Dervio, dalle 22 alle 6 da martedì 20 a giovedì 22 febbraio, “per posa tubazione scolo acque meteoriche”.

RedViab

