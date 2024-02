Data pubblicazione 19 Febbraio 2024

BALLABIO – Vigili del fuoco intervenuti via terra e dall’aria tramite l’elicottero Drago per recuperare una persona in difficoltà in Cima al Monte Due Mani. Una volta recuperata è stata riportata in luogo sicuro a Ballabio. L’intervento, iniziato alle 6 di questo lunedì mattina, è terminato alle 10.