VALVARRONE. CAMBIA VOLTO LO STORICO IMPIANTO DEI REFLUI A SUBIALE

Data pubblicazione 19 Febbraio 2024

VALVARRONE – Nuove opere nel territorio del Comune di Valvarrone per il potenziamento dei trattamenti delle acque di fognatura in località Subiale. Le opere, dal valore di circa 300mila euro, renderanno l’impianto più efficiente nel trattamento dei reflui fognari Prende il via un nuovo progetto di Lario Reti Holding, dedicato all’adeguamento dello scarico dell’impianto di trattamento dei reflui in località Subiale, nel Comune di Valvarrone.

Questa iniziativa si è resa necessaria in vista dell’evoluzione della normativa di riferimento e degli obiettivi di miglioramento degli scarichi idrici di Lario Reti Holding. Il cuore del progetto consiste nell’ottimizzare l’efficienza dei trattamenti biologici dei reflui, introducendo nuove tecnologie e soluzioni logistiche. Tra le opere previste, spicca la realizzazione di un accesso, fondamentale per rendere l’impianto raggiungibile da mezzi d’opera come le motocariola.

Un’altra fase cruciale sarà la rimozione delle piante e degli arbusti, seguita dalla preparazione dell’area di cantiere e dalla demolizione dei manufatti esistenti. Si procederà poi con l’installazione di manufatti prefabbricati, indispensabili per ospitare i nuovi macchinari dedicati alla separazione dei rifiuti solidi e alla corretta gestione dei flussi di liquame in ingresso.

Un passo importante sarà la sostituzione delle vecchie vasche Imhoff con due nuove vasche in polietilene, capaci di rispondere alle esigenze moderne. Inoltre, verranno installati nuovi impianti di subirrigazione e una rete di tubazioni appositamente progettata per garantire una distribuzione uniforme del refluo trattato.

Non mancheranno interventi di miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza, come la posa di nuove recinzioni per delimitare l’area dell’impianto e la realizzazione di strumenti per agevolare le operazioni di manutenzione.

I lavori, dal valore di 300 mila euro, termineranno entro la fine dell’estate. Un’attività simile sarà condotta nei prossimi mesi, anche sulla vasca di trattamento dei reflui di Lavadee, sempre in comune di Valvarrone.