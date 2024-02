Data pubblicazione 20 Febbraio 2024

BALLABIO – “Prosegue l’impegno del Comune di Ballabio sul tema droga della Ballabio-Resinelli”.

Lo afferma una nota del municipio ballabiese, che prosegue spiegando come “Stamattina, con i nostri super stradini, abbiamo portato via lamiere, coperte, frontalini, griglie, scarpe, fornelletti e rotoli di cellophane… tutti oggetti usati dagli spacciatori nelle immediate vicinanze di dove sono stati scovati giovedì scorso” […]

> CONTINUA SU BALLABIO NEWS