NEL POMERIGGIO A INTROBIO I FUNERALI DI RENZO MASTALLI

Data pubblicazione 20 Febbraio 2024

INTROBIO – Si terranno oggi pomeriggio, martedì 20 febbraio alle 14:30 a Introbio i funerali di Renzo Mastalli, imprenditore in pensione conosciutissimo in Valsassina scomparso all’età di 97 anni. Come anticipato ieri, Mastalli si è spento domenica all’ospedale di Merate. Lascia i figli Tito, Mariateresa e Monica e il nipote Luca che con la zia è alla guida dell’impresa di pompe funebri introbiese fondata dal nonno.

Le esequie partiranno dalla locale chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate, quindi la salma proseguirà per la cremazione.

