DAGLI OCCHI DI CHRIS: PRIMA PUNTATA DELLA NUOVA RUBRICA FOTOGRAFICA

Data pubblicazione 21 Febbraio 2024

PRIMALUNA – Ha inizio oggi una nuova rubrica che ci accompagnerà di settimana in settimana con gli scatti più simbolici di Christopher Anelli Manzoni, che ogni mercoledì ci presenterà una sua fotografia commentata.

Per l’esordio, il fotografo primalunese ha scelto la recente immagine “Tienimi la mano“, scattata a Lecco sabato 17 febbraio in occasione della manifestazione del sabato grasso.

In questa foto che ritrae un momento felice ho voluto dare importanza alla purezza di essere bambini, tenersi per mano con gentilezza, condividendo un istante irripetibile, la gioia che esplode, tutto il resto perde valore, si ovatta e si allontana, la spensieratezza del giocare, del divertirsi, il volersi bene, emozioni talmente pure che viene difficile descriverle, se non tramite una foto.