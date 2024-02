PRIMALUNA, SOCCORSI A UN OPERAIO 54ENNE CADUTO NELLA MOLINARA

Data pubblicazione 21 Febbraio 2024

PRIMALUNA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di mercoledì con due squadre (Prima partenza e S.A.F.) per il recupero di un operaio caduto in acqua nel torrente Molinara mentre lavorava in un cantiere nei pressi della Provinciale 62.

I pompieri hanno messo in sicurezza il malcapitato, utilizzando la “barella toboga” e tramite paranchi; l’infortunato, che ha 54 anni, è stato successivamente portato a livello stradale per poi consegnarlo al personale sanitario.

L’ambulanza della Croce Rossa Valsassina giunta da Balisio ha caricato l’operaio, trasportandolo in codice giallo all’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco.

RedCro